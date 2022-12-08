СБУ провела обшуки в єпархіях УПЦ (МП) чотирьох областей: знайшли "перепустки федеральних радників РФ" та молитви за Росію
В єпархіях Московського патріархату Херсонщини, Черкащини, Житомирщини та Волині знайшли паспорти РФ, "перепустки федеральних радників" і тексти проросійських молитов
Про це інформувала прес-служба СБУ в телеграм.
Служба безпеки України повідомила про результати контррозвідувальних заходів в закладах УПЦ (МП), які знаходяться у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.
Слідство встановило, що під час захоплення Херсона місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору, перебував у залі Кремля. У час, коли в ній оголошували анексію чотирьох регіонів України.
В СБУ додають, що за декілька днів до звільнення міста священник утік до окупованих територій на Півдні України у супроводі військових РФ.
У самому Соборі правоохоронці знайшли колекцію ікон, які росіяни викрали з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсона.
Також було виявлено перепустки на імʼя "федерального радника військово-цивільної адміністрації РФ" та російські паспорти, які належали місцевим священникам. Прикметно, що дата отримання документів співпадає з часом окупації Херсона.
У монастирі на Житомирщині знайшли особу, яка з 2020 року є в загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.
На обʼєктах Свято-Миколаївського Милецького монастиря виявили тексти молитов за Росію, а також "підручники" окупантів, де прославляється режим Кремля.
- Нагадаємо, 5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.
- На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.
- 7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.
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