Про це інформувала прес-служба СБУ в телеграм.

Служба безпеки України повідомила про результати контррозвідувальних заходів в закладах УПЦ (МП), які знаходяться у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Слідство встановило, що під час захоплення Херсона місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору, перебував у залі Кремля. У час, коли в ній оголошували анексію чотирьох регіонів України.

В СБУ додають, що за декілька днів до звільнення міста священник утік до окупованих територій на Півдні України у супроводі військових РФ.

У самому Соборі правоохоронці знайшли колекцію ікон, які росіяни викрали з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсона.

Також було виявлено перепустки на імʼя "федерального радника військово-цивільної адміністрації РФ" та російські паспорти, які належали місцевим священникам. Прикметно, що дата отримання документів співпадає з часом окупації Херсона.

У монастирі на Житомирщині знайшли особу, яка з 2020 року є в загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

На обʼєктах Свято-Миколаївського Милецького монастиря виявили тексти молитов за Росію, а також "підручники" окупантів, де прославляється режим Кремля.

Нагадаємо, 5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.

На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.

7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.

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