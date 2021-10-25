СБУ спільно зі спецслужбами США викрила схему відмивання десятків мільйонів доларів через Darknet

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, кіберфахівці СБУ та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Злочинці займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.



Зазначається, що для виведення грошей з "тіні" зловмисники ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.



За даними відомства, "клієнтами" злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене у готівку.



Крім того, додали в СБУ, злодії самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.



Правоохоронці викрили злочинців у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, шкідливі програмно-апаратні засоби, чорнові записи та готівку.



Зазначається, що наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, зокрема іноземних замовників махінацій.

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