Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка СБУ спільно зі спецслужбами США викрила схему відмивання десятків мільйонів доларів через Darknet

СБУ спільно зі спецслужбами США викрила схему відмивання десятків мільйонів доларів через Darknet

25 жовтня, 2021 понедiлок
15:54
Економіка

Служба безпеки України (СБУ) спільно зі спецслужбами США затримала злочинців, які "відмили" десятки мільйонів доларів через мережу Darknet

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, кіберфахівці СБУ та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Злочинці займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

Зазначається, що для виведення грошей з "тіні" зловмисники ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.

За даними відомства, "клієнтами" злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками і хотіли вивести крадене у готівку.

Крім того, додали в СБУ, злодії самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту. 

Правоохоронці викрили злочинців у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, шкідливі програмно-апаратні засоби, чорнові записи та готівку.

Зазначається, що наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, зокрема іноземних замовників махінацій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
хакери
кіберзлочинність
відмивання
Читайте також:
гривні
Автор Ольга Чайка
25 жовтня, 2021 понедiлок
Кому підвищать пенсію з 1 грудня і звідки на це гроші. Експертне опитування
Олексій Резніков
23 жовтня, 2021 субота
У Офісі президента визначилися із кандидатурою нового міністра оборони, - ЗМІ
Реджеп Ердоган
23 жовтня, 2021 субота
Ердоган наказав вислати з Туреччини послів США, Німеччини та Франції
Київ
+7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.27
    Купівля 26.27
    Продаж 26.52
  • EUR
    Купівля 30.43
    Продаж 30.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
25 жовтня
17:38
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Екссуперник Усика порадив Джошуа, як перемогти українця в реванші
17:30
Telegram
Klymenko Time, VESTI і Рабінович: РНБО оприлюднила список проросійських Telegram-каналів
16:58
Еліна Світоліна
Світоліна звільнила тренера після 5 років роботи
16:56
СOVID
На Херсонщині запасів кисню у COVID-лікарнях вистачить на три доби, - ОДА
16:30
дистанційне навчання
Виші п’яти областей України перейшли на "дистанційку"
16:07
Руслан Малиновський
Петраков оголосив склад збірної України на матчі листопада: Малиновський повертається
16:04
Сергій Гармаш
Гармаш: Поки питання заміни Кравчука в ТКГ не порушується
16:00
На Центральному автовокзалі Києва почав роботу пункт вакцинації від COVID-19
15:59
Папа Гуйє
Знаменитий футболіст Папа Гуйє став спортивним директором "Металіста"
15:46
PR
холодильник
Остудити запал - як вибрати холодильник у 2021
15:42
карантин
Нові правила перевезень: штрафи за відсутність COVID-документів під час поїздок автотранспортом платитимуть пасажири
15:37
Укрзалізниця
Укрзалізниця відновлює курсування поїзду Київ-Варшава
15:30
Інтерв’ю
Василь Хоменко
"Якщо москалям "рве дупу" від таких кліпів про Бандеру, - це наша зброя",- донеччанин Василь Хоменко
15:27
Дефлімпійська збірна України перемогла Росію у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу
15:21
НБУ
Українські банки очікують рекордного зростання попиту бізнесу на кредити, - НБУ
15:13
Напад на прикордонників у Сумській області: один з працівників СБУ визнав провину
15:08
КПВВ
Уряд скасував самоізоляцію для жителів тимчасово окупованих територій за наявності запрошення на вакцинацію в Україні
14:55
Петро Порошенко
Порошенко: Фінансову допомогу від ЄС треба використати для підтримки малозабезпечених, малого і середнього бізнесу
14:53
COVID-19
В ОРДЛО дві третини медзакладів заповнені COVID-хворими, медперсоналу бракує, вакцинацію не проводять, - правозахисники
14:38
Дитяча лікарня імені В.Й. Башека
У дитячій лікарні Житомира відкрили COVID-відділення
14:37
вакцина
Відсторонення від роботи працівників, які уникають обов'язкової COVID-вакцинації, почнуться з 8 листопада
14:23
Рінат Ахметов
ДТЕК Ахметова через суд заблокував імпорт електроенергії попри рекордно низькі запаси вугілля
14:23
Олексій Данілов
"Треба розуміти, що будемо мати після цього": Данілов щодо запровадження візового режиму з РФ
14:10
У Львові готують до виписки чоловіка, якому вперше в Україні успішно трансплантували легені
14:06
У Донецький області на базі роти поліції знайшли арсенал зброї
13:59
Анка Фельдгузен
Пропозицію України про транзит додаткових 55 млрд кубометрів газу передали уряду Німеччини, - посол
13:56
євро
ЄС надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги
13:38
Михайло Федоров
Федоров пригрозив кримінальною відповідальністю покупцям фальшивих копій документів з "Дії"
13:25
Ігор Кузін
Кузін назвав категорії людей, яким рекомендуватимуть додаткову дозу COVID-вакцини
13:16
лікарня
Кабмін дозволив Нафтогазу постачати газ для опалення лікарень за фіксованою ціною
13:08
Київ осінь погода
Яким буде листопад в Україні: прогноз погоди від Укргідрометцентру
13:01
У Туреччині під час фестивалю українська парашутистка зірвалася у море
12:55
Олексій Данілов
Данілов: Я за жорстку президентську республіку
12:52
Олена Зеркаль
"Залишилося визначити суму компенсації": Зеркаль про суди за захоплені Росією родовища і вишки
12:46
газ
Німеччина обговорить пропозицію України щодо додаткового транзиту газу за спецумовами, - посол
12:33
США надали Україні холодове обладнання для зберігання COVID-вакцин на $2,8 млн
12:25
Анка Фельдгузен
Меркель готуватиме "нормандську" зустріч до кінця каденції, - посол Німеччини
11:40
ЄБРР
Ощадбанк та ЄБРР погодили умови кредиту з можливістю входження в капітал українського держбанку
11:26
карантин
В Україні 16 регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні, ще шість – "червоні"
11:16
Вбивство українки Алеком Болдуїном: перед інцидентом частина знімальної групи відмовилася працювати через проблеми безпеки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV