Про це повідомили у СБУ.

У затриманого вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї. Також у чоловіка виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку згаданого народного депутата проти України, його зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

"За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України", – зазначено в повідомленні.

Як додали в НАБУ, також у затриманого вилучили готівкою 200 тис. грн, 49 тис. євро, 11,5 тис. дол. США. А ще виявили книжки проросійського змісту.

Наразі затриманому готують повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі дії проводили в рамках розслідування фактів можливої державної зради нардепа, одержання ним неправомірної вигоди та легалізації незаконних статків.

Ні в СБУ, ні в НАБУ не називають імені народного депутата. Тим часом видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела стверджує, що мова про народного депутата Андрія Деркача.

24 червня СБУ повідомила, що викрила агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування. У СБУ зазначали, що працювали над цією справою раніше, а остаточно нейтралізували агентурну мережу на початку повномасштабної війни. Тоді ж затримали колишнього помічника нардепа, Ігоря Колєснікова, який, за даними спецслужби, був негласним співробітником ГУ ГШ РФ, зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами Росії і Деркачем.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb