СБУ в Києві затримала колаборанта, який воював проти України та вбивав бійців ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Він входив до складу групи, яке у 2014 році вбивало поранених українських військовослужбовців під час боїв у зоні АТО.

Також він виконував розвідувальні функції для здійснення артобстрілів ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали чоловіка в одному з хостелів.

Затриманий є мешканцем окупованого Донецька. У 2014 році він увійшов до складу незаконних збройних формувань.

Зловмисник активно воював проти підрозділів сил АТО.

Наразі він заарештований у справі за підозрою в участі у терористичній групі чи організації.



