СБУ в Києві затримала колаборанта, який воював проти України та вбивав бійців ЗСУ
Контррозвідка Служби безпеки України у Києві затримала учасника терористичної організації "ДНР"
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Він входив до складу групи, яке у 2014 році вбивало поранених українських військовослужбовців під час боїв у зоні АТО.
Також він виконував розвідувальні функції для здійснення артобстрілів ЗСУ.
Співробітники СБУ затримали чоловіка в одному з хостелів.
Затриманий є мешканцем окупованого Донецька. У 2014 році він увійшов до складу незаконних збройних формувань.
Зловмисник активно воював проти підрозділів сил АТО.
Наразі він заарештований у справі за підозрою в участі у терористичній групі чи організації.
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