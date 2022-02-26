СБУ викрила 7 тис. ботів, які в соцмережах поширювали фейки про бойові дії в Україні
Служба безпеки України викрила "ботоферму війни" - 7 тис. ботів з Російської Федерації, які поширювали в соцмережах фейки про бойові дії в Україні
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Основними платформами для дезінформації слугували Telegram, WhatsApp та Viber. Частину із викритих номерів вимкнено, інші - наразі на стадії блокування", - йдеться у повідомленні.
СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), ст. 259 КкУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) та ст. 436 КкУ (пропаганда війни).
"СБУ спеціально публікує частину із встановлених номерів на своїй сторінці у Facebook: ви можете поширювати цю інформацію та блокувати прибічників "руського міра" в соцмережах. Залишайтеся з холодним, спокійним розумом. Не вірте провокаціям, читайте лише перевірені джерела", - наголошують в службі.
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