СБУ викрила диверсантів РФ та передала ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження баз окупантів
У результаті спецоперацій Службі безпеки України вдалося отримати і передати підрозділам ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами російських окупантів
Про це інформує СБУ.
Зазначається, що співробітники Служби безпеки викрили та нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці. Зловмисники збирали розвідувальні дані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.
Як передає СБУ, отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківської області.
Служба безпеки проводить посилену контрдиверсійну "зачистку" прифронтових районів на сході України. У ході оперативних дій на Харківщині лише протягом останнього тижня було викрито понад 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами та виправдовували збройну агресію Росії.
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