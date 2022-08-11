Про це інформує СБУ.

Зазначається, що співробітники Служби безпеки викрили та нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці. Зловмисники збирали розвідувальні дані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.

Як передає СБУ, отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківської області.

Служба безпеки проводить посилену контрдиверсійну "зачистку" прифронтових районів на сході України. У ході оперативних дій на Харківщині лише протягом останнього тижня було викрито понад 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами та виправдовували збройну агресію Росії.