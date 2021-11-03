СБУ викрила канал збуту фальшивих COVID-документів з обігом понад 3 млн грн щомісяця

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, відомство заблокувало незаконну діяльність міжрегіонального угруповання, яке займалося підробками ПЛР-тестів та свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. За попередньою інформацією, ділки "заробляли" понад 3 млн грн щомісяця, а більшість їхніх клієнтів становили заробітчани, які хотіли виїхати за кордон.



За інформацією СБУ, група зловмисників складалася з чотирьох осіб, які мешкали в Запоріжжі та на Львівщині. Організатор шукав "клієнтів" серед охочих працевлаштуватися за кордоном. Поповненням "клієнтської бази" займався також його спільник, який здійснював рейсові міжнародні перевезення людей. Інші учасники виготовляли підробки та виконували роль кур’єрів.



Зазначається, що вартість міжнародного сертифікату про вакцинацію складала 40 євро, а негативного ПЛР-тесту - 500 грн. Для "оптових" замовників діяла система знижок. Щомісяця злочинці виготовляли майже 1 тис. сертифікатів про вакцинацію та 2 тис. ПЛР-тестів. Оплату отримували на банківські картки або готівкою.



Правоохоронці в ході обшуків вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, бланки з негативними результатами ПЛР тестів, чорнову бухгалтерію, підроблені документи, необхідні для працевлаштування за кордоном (запрошення на роботу за кордоном від реальних установ та підприємств та довідки для державних органів влади європейських держав), а також поліграфічне обладнання та засоби зв'язку.



У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання щодо оголошення злочинцям про підозру у виготовленні та зберіганні підроблених документів.



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