Про це інформує Служба безпеки України.

Після ретельних операцій з участю працівників спецпідрозділу "Альфа" було зупинено 9 членів злочинної групи, серед яких були поліціянти.

Слідство встановило, що діяльністю угруповання керували 4 посадовці одного з районних управлінь Національної поліції у Дніпропетровській області.

Злочинне угруповання організувало продаж метамфетаміну через мережу наркодилерів.

Крім цього, зловмисники влаштували стаціонарний пункт з продажу психотропів на міській станції технічного обслуговування. Там клієнти могли спробувати заборонені речовини.

Зловмисники щомісяця отримували понад 1,5 млн грн прибутку.

Під час понад 30 обшуків у помешканнях та місцях продажу було вилучено понад 50 сліп-пакетів з метамфетаміном.

Підозрюваним оголошено про звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України: утворення, очолення злочинної спільноти або злочинної організації, а також участь у них; незаконне придбання, зберігання, збут психотропних речовин, а також організація або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів.

Фігурантам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Нині начальника та його заступника з райуправління поліції тимчасово відлучено від служби та пізніше буде вирішено про їх подальшу долю на посадах.

Головна інспекція займається службовим розслідуванням щодо участі правоохоронців у незаконних діях.

"Керівництво Нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління поліції, зокрема кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі", - заявили у НПУ.