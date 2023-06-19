СБУ викрила поліціянтів Дніпра на торгівлі метамфетаміном, усі співробітники райуправління пройдуть поліграф
У Дніпрі викрили наркоугруповання, що кришували правоохоронці. Бізнес приносив щомісяця понад 1,5 млн грн прибутку. Усі поліціянти управління пройдуть поліграф
Про це інформує Служба безпеки України.
Після ретельних операцій з участю працівників спецпідрозділу "Альфа" було зупинено 9 членів злочинної групи, серед яких були поліціянти.
Слідство встановило, що діяльністю угруповання керували 4 посадовці одного з районних управлінь Національної поліції у Дніпропетровській області.
Злочинне угруповання організувало продаж метамфетаміну через мережу наркодилерів.
Крім цього, зловмисники влаштували стаціонарний пункт з продажу психотропів на міській станції технічного обслуговування. Там клієнти могли спробувати заборонені речовини.
Зловмисники щомісяця отримували понад 1,5 млн грн прибутку.
Під час понад 30 обшуків у помешканнях та місцях продажу було вилучено понад 50 сліп-пакетів з метамфетаміном.
Підозрюваним оголошено про звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України: утворення, очолення злочинної спільноти або злочинної організації, а також участь у них; незаконне придбання, зберігання, збут психотропних речовин, а також організація або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів.
Фігурантам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
Нині начальника та його заступника з райуправління поліції тимчасово відлучено від служби та пізніше буде вирішено про їх подальшу долю на посадах.
Головна інспекція займається службовим розслідуванням щодо участі правоохоронців у незаконних діях.
"Керівництво Нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління поліції, зокрема кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі", - заявили у НПУ.
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