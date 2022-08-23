Про це повідомляє Служба безпеки України.

За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників.

На момент блокування на рахунку росіянина накопичилася сума, що перевищує понад 800 тис. у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти арештовані і вирішується питання про їх відстежування та виведення в українську юрисдикцію.

Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.

Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник скеровував військове спорядження бойовикам терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Російському волонтеру повідомили про підозру у фінансуванні тероризму.

Така ж доля чекає й на інших російських "волонтерів", які спонсорують війну в Україні.

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