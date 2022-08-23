СБУ вперше вдалось заблокувати криптогаманець росіянина, який спонсорував війну в Україні
СБУ вперше застосувала механізм блокування гаманців російських волонтерів, які збирають кошти для армії РФ, кошти спробують вивести в українську юрисдикцію
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників.
На момент блокування на рахунку росіянина накопичилася сума, що перевищує понад 800 тис. у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти арештовані і вирішується питання про їх відстежування та виведення в українську юрисдикцію.
Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.
Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник скеровував військове спорядження бойовикам терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Російському волонтеру повідомили про підозру у фінансуванні тероризму.
Така ж доля чекає й на інших російських "волонтерів", які спонсорують війну в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 39.38Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе