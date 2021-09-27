СБУ заблокувала чергову схему підробки COVID-сертифікатів: вона працювала майже дев'ять місяців
Служба безпеки України (СБУ) заблокувала чергову схему фальсифікації міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, оборудку організував житель Івано-Франківської області разом зі спільницею - мешканкою сусіднього регіону. Свій "офіс" вони облаштували у приміщенні однієї з туагенцій, де орендували кабінет.
За даними слідства, злочинці створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп'ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. "Замовлення" відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі дані.
Зазначається, свій "бізнес" вони розпочали ще на початку 2021 року. Ціна однієї фальшивки становила 1600 грн, а щотижневий прибуток ділків складав понад 30 тис. грн.
Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Черівецької областей.
Правоохоронці встановили, що учасники оборудки підшукували клієнтів через турагенцію: ними були не тільки мешканці України, але й іноземці - громадяни РФ та Молдови.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи із "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та "міжнародні свідоцтва про вакцинацію".
У пресслужбі зазначили, що організатору злочина наразі повідомлено про підозру щодо підроблення документів та їх збут.
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