СБУ заблокувала чергову схему підробки COVID-сертифікатів: вона працювала майже дев'ять місяців

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, оборудку організував житель Івано-Франківської області разом зі спільницею - мешканкою сусіднього регіону. Свій "офіс" вони облаштували у приміщенні однієї з туагенцій, де орендували кабінет.



За даними слідства, злочинці створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп'ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками. "Замовлення" відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі дані.



Зазначається, свій "бізнес" вони розпочали ще на початку 2021 року. Ціна однієї фальшивки становила 1600 грн, а щотижневий прибуток ділків складав понад 30 тис. грн.



Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Черівецької областей.



Правоохоронці встановили, що учасники оборудки підшукували клієнтів через турагенцію: ними були не тільки мешканці України, але й іноземці - громадяни РФ та Молдови.



Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи із "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та "міжнародні свідоцтва про вакцинацію".



У пресслужбі зазначили, що організатору злочина наразі повідомлено про підозру щодо підроблення документів та їх збут.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb