СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які збирали інформацію про ЗСУ у Харкові та на Житомирщині

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваними виявилися місцеві жителі, яких російська розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення. Серед них також був громадянин Росії. У поле зору спецслужби РФ вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію РФ, де їх і завербували.

За вказівкою окупантів підозрювані збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території Харкова та Житомирської області. Затримані приховано відслідковували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до ГРУ звіти про можливі наслідки.

"Усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ. Отримані дані він переправляв своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ", - зазначається в СБУ.

За даними правоохоронців, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.