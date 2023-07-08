СБУ затримала бойовика "ДНР", який переховувався у Вінниці
Служба безпеки України затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який переховувався від правосуддя
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ. У тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення підозрюваний вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя.
Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав. У чоловіка вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій у Донецькій області.
Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Йому загрожує до 15 років тюрми.
- Служба безпеки оголосила підозру директору фармакологічної компанії на Житомирщині, яка постачала українські лікарські засоби до військових шпиталів Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе