СБУ затримала бойовика "ДНР", який переховувався у Вінниці

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ. У тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення підозрюваний вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав. У чоловіка вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій у Донецькій області.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Йому загрожує до 15 років тюрми.