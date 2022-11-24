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СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам на катерах утікати від контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

24 листопада, 2022 четвер
10:46
Суспільство Колаборант із Херсона

Служба безпеки України повідомила про підозру в пособництві державі-агресору чоловікові з Херсонщини, він надавав катери військовим РФ, аби ті переправилися Дніпром

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Пресслужба інформує, що СБУ затримала пособника окупантів, який допомагав військовим РФ переправитися на катерах на лівий берег Дніпра, коли ЗСУ просувалися до Херсона.

Відомо, що ворожий поплічник виявився власником місцевої станції прогулянкових катерів. Чоловік добровільно передав 6 плавзасобів військовим РФ: саме на цих катерах "евакуювалися" кадрові робітники ФСБ Росії та ще декілька підрозділів ворожих угруповань.

СБУ наголошує, що ворог також "залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини".

Слідство встановило, що раніше звинувачений проводив морські екскурсії в районі Залізничного порту. Однак із початком повномасштабного вторгнення чоловік "перереєстрував" свій бізнес, уклавши "договір" з окупаційною адміністрацією.

Після звільнення Херсона поплічник ворога намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Стаття передбачає покарання до 12 років ув'язнення.

  • 22 листопада СБУ повідомила про затримання колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсона до РФ.
  • Днем пізніше співробітники СБУ затримали у Харкові коригувальника ракетних ударів по військових та енергетичних об’єктах. Для цього зловмисник переїхав з Донецької області.

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Новини
СБУ
Херсонщина
окупанти
колаборанти
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