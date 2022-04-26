СБУ затримала двох працівників, що корегували вогонь ворогів по бронетанкових заводах, - Укроборонпром

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпром.

"Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів Укроборонпрому за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, затримали ще одного коригувальника вогню по заводах Укроборонпрому – це колишній співробітник заводу. Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства Концерну. Чоловік надавав росіянам координати для завдання ракетних ударів по заводу та корегував вогонь потім.

Укроборонпром в ініціативному порядку звернувся до СБУ з проханням розслідувати справи з підриву обороноздатності України.

Нагадаємо, Гендиректора держпідприємства "Антонов" відсторонено від посади. Триває розслідування

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