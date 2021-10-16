СБУ затримала грабіжників банків, що використовували документи покійних бійців АТО-ООС

Таку інформацію сьогодні, 16 жовтня 2021 року, розповсюдив прессцентр відомства, передає Еспресо.TV.



"Весь цей час вони переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції", - зазначається в пресрелізі.

За отриманими СБУ даними, зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

"Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби", - каже СБУ.

Дане угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та "в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям".

"Загалом злочинне угруповання складалося з семи осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє - були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом", - конкретизують в СБ України.





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