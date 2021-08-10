СБУ затримала кримінального "авторитета"- "смотрящего" за Кривим Рогом
Служба безпеки України провела спецоперацію із викриття злочинного угруповання у Кривому Розі
Про це повідомив пресцентр СБУ.
Структура складалася з місцевих, яких притягували до відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Вона мала чітку ієрархію. Вирізнялася особливою жорстокістю силового "впливу".
Очолював ОЗУ кримінальний "авторитет", який уже понад 10 років відомий як "смотрящій" за Кривим Рогом.
За даними слідства, зловмисники "кришували" бізнес, збирання "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" сплачувати за "зобов’язаннями", їх залякували.
Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.
Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох членів злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" неіснуючого боргу. $30 тис передав ОЗУ один бізнесмен в обмін на спокій.
У ході обшуків вилучено великі суми грошей, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.
Чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за статтями "Поширення злочинного впливу" та "Вимагання".
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