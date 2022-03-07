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СБУ затримала нардепа Шевченка на кордоні з Польщею, - ЗМІ

7 березня, 2022 понедiлок
23:32

Служба безпеки України затримала народного депутата Євгенія Шевченка на кордоні з Польщею

Про це повідомляють джерела видань "Схеми" та УП.

Він намагався виїхати до Польщі.

За даними джерела УП, Шевченка доставили до Києва.

Нагадаємо, що чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено залишати межі країни через воєнний стан.

  • 24 травня 2021 року Євгена Шевченка виключили із фракції "Слуга народу" через підтримку затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича та підтримку режиму Олександра Лукашенка. Раніше у нього був візит до самопроголошеного президента Білорусі.
 

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Польща
кордон
Євген Шевченко
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