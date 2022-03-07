СБУ затримала нардепа Шевченка на кордоні з Польщею, - ЗМІ

Про це повідомляють джерела видань "Схеми" та УП.



Він намагався виїхати до Польщі.



За даними джерела УП, Шевченка доставили до Києва.

Нагадаємо, що чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено залишати межі країни через воєнний стан.

24 травня 2021 року Євгена Шевченка виключили із фракції "Слуга народу" через підтримку затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича та підтримку режиму Олександра Лукашенка. Раніше у нього був візит до самопроголошеного президента Білорусі.