СБУ затримала нардепа Шевченка на кордоні з Польщею, - ЗМІ
Служба безпеки України затримала народного депутата Євгенія Шевченка на кордоні з Польщею
Про це повідомляють джерела видань "Схеми" та УП.
Він намагався виїхати до Польщі.
За даними джерела УП, Шевченка доставили до Києва.
Нагадаємо, що чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено залишати межі країни через воєнний стан.
- 24 травня 2021 року Євгена Шевченка виключили із фракції "Слуга народу" через підтримку затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича та підтримку режиму Олександра Лукашенка. Раніше у нього був візит до самопроголошеного президента Білорусі.
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