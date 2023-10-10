СБУ затримала організаторку "референдуму" в окупованій Чорнобаївці

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазанчається, що контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який загарбники проводили у період окупації правобережної Херсонщини. Нею виявилась 36-річна мешканка Чорнобаївки, яка після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю. За це жінка отримала призначення до складу створеного агресором місцевого "виборчкому" та "привілеї" щодо вільного пересування по території району.

У лавах загарбницької установи вона виконувала вказівки Росії щодо проведення фейкового плебісциту восени 2022 року. Для цього вона обходила помешкання місцевих жителів у супроводі зброєних окупантів, агітуючи людей взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" на користь країни-агресора.

Після звільнення правобережної Херсонщини зловмисниця тривалий час намагалась сховатися від правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.