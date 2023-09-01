СБУ затримала снайпера, який за наказом ФСБ готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Замах було заплановано на 9 травня цього року.

Снайпер із позивним "Фантом" – колишній військовий, який володіє навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз". Цю зброю виробляють на території РФ і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора, зазначили в СБУ.

"За наявними даними, саме з такої гвинтівки "Фантом" мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту", - розповіли у спецслужбі.

Після невдалої спроби замаху й затримання його спільників "Фантом" заліг на дно, але невдовзі на нього знову вийшов представник ФСБ і дав нове завдання –скоригувати удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Солнцепек".

"Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався втемну використовувати своїх знайомих з фронтових районів області. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ", - розповіли в СБУ.

Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.