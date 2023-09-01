СБУ затримала снайпера, який за наказом ФСБ готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі
Затримано снайпера, який готував замах на командування ЗСУ на Запорізькій області. Він став четвертим учасником агентурної мережі, яку викрила контррозвідка СБУ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Замах було заплановано на 9 травня цього року.
Снайпер із позивним "Фантом" – колишній військовий, який володіє навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз". Цю зброю виробляють на території РФ і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора, зазначили в СБУ.
"За наявними даними, саме з такої гвинтівки "Фантом" мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту", - розповіли у спецслужбі.
Після невдалої спроби замаху й затримання його спільників "Фантом" заліг на дно, але невдовзі на нього знову вийшов представник ФСБ і дав нове завдання –скоригувати удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Солнцепек".
"Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався втемну використовувати своїх знайомих з фронтових районів області. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ", - розповіли в СБУ.
Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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