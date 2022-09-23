СБУ затримала трьох колаборантів на Харківщині, серед них втікачка - заступниця мера Вовчанська
Служба безпеки України затримала двох мешканців Куп'янська, що обійняли посади "поліцейських", та віцемерку Вовчанська, яку звинувачували в держзраді
Про це повідомила СБУ.
36-річний та 31-річний мешканці Куп'янська після тимчасової окупації влаштувалися "поліцейськими" в незаконні правоохоронні органи. На початку липня їх призначили на посади "виконуючих обов’язки поліцейського взводу патрульної служби".
Третя затримана - 67-річна жінка, яка обіймала посаду віцемера Вовчанська. Під час тимчасової окупації вона добровільно надавала допомогу представника Росії. Так, жінка складала та передавала загарбникам списки патріотично налаштованих громадян, активістів-членів проукраїнських організацій Вовчанська та учасників Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил на Сході України.
Трьох зловмисників було затримано під час комплексного оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківщини. Наразі чоловіків звинувачують за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), а жінку - за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного часу).
- Учора, 22 вересня, повідомили, що вісьмох мешканців Донеччини підозрюють у добровільній співпраці з Росією.
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