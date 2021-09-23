СБУ затримала злочинну групу на Полтавщині: викрали дитину депутата і вимагали пів мільйона доларів у біткоїнах
Служба безпеки України повідомила, що затримала злочинну групу за підозрою у викраденні дитини депутата Полтавської обласної ради та вимаганні $470 тис. за її звільнення
Про це передає пресслужба СБУ.
"Співробітники СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке займалося викраденням людей та вимаганням грошей за їх звільнення. Зловмисників зупинили "на гарячому" - після викрадення дитини одного із депутатів Полтавської обласної ради", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, організатором "схеми" виявився чоловік, який наразі перебуває за ґратами за вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю, тож до вироку суду він знаходиться у Київському СІЗО.
Проте, незважаючи на позбавлення волі, зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради.
"Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі $100 тис.", - йдеться в повідомленні.
Викуп за дочку депутата становив $470 тис. Кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами.
"Зловмисникам, за сприяння додатково залучених осіб, вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками. Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини", - йдеться в повідомленні.
Для так званої передачі інформації зловмисники використовували виключно через Телеграм-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет", проте правоохоронцям вдалося встановити їх.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.
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