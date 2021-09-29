СБУ заявила про перехоплення телефонних розмов щодо фальсифікацій на виборах до Держдуми РФ в ОРДЛО
Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи РФ, які відбулися у вересні 2021 року. Правоохоронці перехопили розмови
Про це передає пресслужба СБУ.
"За наявними даними, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували голосування, але російські куратори "намалювали" в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії "Единая Россия", - йдеться в повідомленні.
Спецслужба встановила, що автобуси, які возили так званих "виборців" з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожні. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць.
"За наявною інформацією, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані у систему без особистої участі "виборців". Попри маніпуляції окупаційної влади їм вдалося забезпечити "явку" лише у приблизно 200 тис. мешканців тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів", - йдеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що після завершення голосування масова паспортизація мешканців ОРДЛО була згорнута російськими кураторами.
"Незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій", - йдеться в повідомленні.
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