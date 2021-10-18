СБУ знайшла бойові схрони диверсантів у Херсоні
Служба безпеки України виявила бойові схрони диверсантів на Донбасі та в Херсоні. Вилучено майже 15 кг вибухівки з детонаторами і протитанкові міни
Про це передає пресслужба СБУ.
Зазначається, що в Донецькій області тайник з арсеналом зброї виявили у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.
За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.
Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:
- майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті;
- 4 детонатори;
- 1 ручний протитанковий гранатомет;
- 2 протитанкові міни ТМ-62м;
- 2 мінометні міни калібру 120 мм;
- 1 протипіхотну міну кругового ураження;
- понад 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.
Також схрон знайшли на околицях Херсона.
Серед вилученого – 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.
Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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