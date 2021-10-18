СБУ знайшла бойові схрони диверсантів у Херсоні

Про це передає пресслужба СБУ.

Зазначається, що в Донецькій області тайник з арсеналом зброї виявили у лісопосадці поблизу об’єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще декілька населених пунктів.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.





Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

майже 15 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті;

4 детонатори;

1 ручний протитанковий гранатомет;

2 протитанкові міни ТМ-62м;

2 мінометні міни калібру 120 мм;

1 протипіхотну міну кругового ураження;

понад 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.





Також схрон знайшли на околицях Херсона.

Серед вилученого – 2 ящики з набоями до стрілецької зброї та 2 бойові гранати із запалами.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb