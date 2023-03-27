СБУ знешкодила групу диверсантів, які готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці
СБУ знешкодила завербовану співробітниками ФСБ Росії групу диверсантів, які готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці і збирали дані про переміщення ЗСУ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
До складу групи, яку сформували кадрові співробітники ФСБ РФ, входило 8 місцевих жителів, один із яких використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Ще один був завербований почесним консулом РФ у Харкові.
"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Також зловмисники розвідували локації складів із боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів і фортифікаційних споруд ЗСУ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.
"Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій", - зазначили в СБУ.
Нині четверо з восьми перебувають на території РФ. Під час обшуків у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу.
- У січні СБУ затримала російського агента, який допомагав готувати ракетний удар по енергооб'єкту Кропивницького.
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