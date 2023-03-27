Про це повідомила пресслужба СБУ.

До складу групи, яку сформували кадрові співробітники ФСБ РФ, входило 8 місцевих жителів, один із яких використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Ще один був завербований почесним консулом РФ у Харкові.

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ", - йдеться у повідомленні.



Також зловмисники розвідували локації складів із боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів і фортифікаційних споруд ЗСУ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.



"Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій", - зазначили в СБУ.

Нині четверо з восьми перебувають на території РФ. Під час обшуків у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу.