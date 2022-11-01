Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Телеграм-каналі.

Зазначається, що російські ЗМІ повідомляють, що "українці запустили флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff проти політики Зеленського та закликають 1 листопада максимально ввімкнути світло". Провокативні заклики та повідомлення поширюють в українському сегменті соцмережі Twitter та месенжера Viber.

Однак, як зазначають у Центрі протидії дезінформації, більшість акаунтів, названих "українцями", насправді є ботами, що підтверджується перекладом російськомовного тексту повідомлень на українську.

"Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!" перекладено та поширено у варіанті: "Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!".

"Застерігаємо! Вказаний флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу", - наголосили у ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації закликали українців і надалі економити електроенергію, особливо в пікові години: 7:00-10:00 та 18:00-23:00.

У понеділок, 31 жовтня, російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстрені відключення електроенергії. У Києві відключення електрики подекуди тривали понад 14 годин.

1 листопада YASNO від ДТЕК оприлюднив інтерактивний графік можливих відключень електрики в Києві, пов'язаних із обстрілами Росією критичної інфраструктури України

Станом на ранок 1 листопада на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

ДТЕК опублікував оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві, за якими світло намагатимуться відключати не довше 4 годин

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