Секретар Радбезу РФ Патрушев: "Здорові сили в Україні існують й чекають свого часу"

Про це він сказав під час виступу на марафоні товариства "Знання" в рамках виставки-форуму "Росія", передає російська урядова інформагенція ТАСС.

"Хочу наголосити: здорові сили в Україні існують, але вони пригнічені київською неофашистською владою і чекають свого часу. І розплатяться з катами", - заявив Патрушев.

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За його словами, нинішня і колишня влада в Україні нібито повинна відповісти "за спроби знищення російського народу на Донбасі", а також загибель жителів України у "братовбивчій війні".

Кого саме він мав на увазі, Патрушев уточнювати не став.

Ким є Микола Патрушев

Один з головних ідеологів рашизму, у найближчому оточенні Путіна відповідає за силовий блок. Ініціатор переслідування опозиції та прихильник диктатури всередині країни.

Починав працювати разом з Путіним ще в Управлінні КДБ СРСР по Ленінградській області.

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Сьогодні клан Патрушевих займає чільне місце у владній верхівці РФ.



Сини:



Дмитро Миколайович Патрушев - міністр сільського господарства РФ. Причетний до розграбування української аграрної галузі на окупованих територіях. За даними незалежних російських експертів та опозиціонерів, розглядається в статусі одного з найбільш імовірних наступників Путіна на президентській посаді (включно із перехідною ланкою у вигляді прем'єра).



Андрій Миколайович Патрушев - високопоставлена фігура в російській енергетичній галузі, колишній член правління і заступник генерального директора "Газпром нафти", дочірньої компанії російської енергетичної корпорації "Газпром".

Перебувають під санкціями.