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OPINION

Кожен, хто обстоює тему "русскоязичного населения", - поплічник Путіна

Микола Княжицький
4 листопада, 2023 субота
09:18
Погляд Микола Княжицький

Путін обʼєднує авторитарні режими у боротьбі з демократіями

Путін в Росії зустрівся з представниками їхньої Громадської палати. Ось фрагмент зустрічі, як її подає російська газета "КоммерсантЪ". 

"Згадаймо те, що відбувалося в часи, скажімо, Олександра Невського,— тим часом запросто запропонував Путін. - Чому? Тому що ординці поводилися нахабно, жорстоко, але вони не торкалися головного — нашої мови, традицій, культури, на що претендували західні завойовники! І це найголовніше, бо якщо руйнується культура, і традиції, і історія народу, то народ поступово починає зникати як етнос, розчинятися, як сніг пізньої весни...".

Та що таке? Звідки у вступному слові ця поетичність? Це все тому, що без папірця...

"Чому ми так шануємо Олександра Невського як святого? — вів далі Володимир Путін. — Саме за цей вибір! Він думав про те, щоб зберегти російський народ, а потім і всі народи, які мешкають на території нашої величезної країни!".

Мабуть, і про Україну були його думки. Може, чогось просто тоді не додумав, не встиг. Але тепер є кому:

"Багато в чому те саме відбувається і сьогодні, коли ми говоримо про те, що ми захищаємо свої моральні (російською він сказав "морально-нравственные") цінності, свою історію, свою культуру, свою мову, в тому числі й допомагаючи це зробити нашим братам і сестрам на Донбасі та в Новоросії, — розповів Володимир Путін".

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Путін виправдовує Орду. Насправді себе виправдовує, сам їздить у Китай за ярликом на правління. І обʼєднує авторитарні режими у боротьбі з демократіями, уже торгуючи власним суверенітетом. Але всюди підкреслює: воює за мову.

Тому для мене зараз кожен, хто обстоює тему "русскоязичного населения", - поплічник Путіна.

Як і кожен, хто не дозволяє заборонити російську церкву.

Ми у комітеті почали працювати над поправками до урядового проєкту про заборону РПЦ. Хочемо зробити його дієвим.

Непросто. Проблема в тому, що представники більшості стверджують, ніби то не лише РПЦ в Москві підтримує Путіна, а й протестанти, юдеї та мусульмани. Це правда. У цій статті з "КоммерсантЪ" теж про них пишуть. Але російські юдеї та мусульмани не є там державними церквами, і під командуванням Путіна не дають команди своїм українським єдиновірцям.

Так що попереду ще боротьба.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
Верховна Рада
Микола Княжицький
РПЦ
Володимир Путін
Війна з Росією
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