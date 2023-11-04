Путін в Росії зустрівся з представниками їхньої Громадської палати. Ось фрагмент зустрічі, як її подає російська газета "КоммерсантЪ".

"Згадаймо те, що відбувалося в часи, скажімо, Олександра Невського,— тим часом запросто запропонував Путін. - Чому? Тому що ординці поводилися нахабно, жорстоко, але вони не торкалися головного — нашої мови, традицій, культури, на що претендували західні завойовники! І це найголовніше, бо якщо руйнується культура, і традиції, і історія народу, то народ поступово починає зникати як етнос, розчинятися, як сніг пізньої весни...".

Та що таке? Звідки у вступному слові ця поетичність? Це все тому, що без папірця...

"Чому ми так шануємо Олександра Невського як святого? — вів далі Володимир Путін. — Саме за цей вибір! Він думав про те, щоб зберегти російський народ, а потім і всі народи, які мешкають на території нашої величезної країни!".

Мабуть, і про Україну були його думки. Може, чогось просто тоді не додумав, не встиг. Але тепер є кому:

"Багато в чому те саме відбувається і сьогодні, коли ми говоримо про те, що ми захищаємо свої моральні (російською він сказав "морально-нравственные") цінності, свою історію, свою культуру, свою мову, в тому числі й допомагаючи це зробити нашим братам і сестрам на Донбасі та в Новоросії, — розповів Володимир Путін".

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Путін виправдовує Орду. Насправді себе виправдовує, сам їздить у Китай за ярликом на правління. І обʼєднує авторитарні режими у боротьбі з демократіями, уже торгуючи власним суверенітетом. Але всюди підкреслює: воює за мову.

Тому для мене зараз кожен, хто обстоює тему "русскоязичного населения", - поплічник Путіна.

Як і кожен, хто не дозволяє заборонити російську церкву.

Ми у комітеті почали працювати над поправками до урядового проєкту про заборону РПЦ. Хочемо зробити його дієвим.

Непросто. Проблема в тому, що представники більшості стверджують, ніби то не лише РПЦ в Москві підтримує Путіна, а й протестанти, юдеї та мусульмани. Це правда. У цій статті з "КоммерсантЪ" теж про них пишуть. Але російські юдеї та мусульмани не є там державними церквами, і під командуванням Путіна не дають команди своїм українським єдиновірцям.

Так що попереду ще боротьба.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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