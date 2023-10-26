Офіс президента і фракція "слуг народу" у Верховній Раді України мають величезну проблему із забороною діяльності Російської православної церкви в Україні.

Спочатку вони не хотіли чути про потребу схвалення відповідного законопроєкту, бо на провідних посадах в ОП та СБУ перебували віряни московської церкви. Під тиском суспільства і наших західних партнерів "руссомірівців" позбавлено посад.

Почалися гучні розслідування про колабораціонізм, державну зраду і російські паспорти провідних ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.

Під впливом також цих скандалів суспільство зробило свій висновок: діяльність РПЦ в Україні потрібно заборонити, щоб раз і на завжди з нашої країни пропав дух "русского міра".

Нехитре хитрування влади

УПЦ МП почала маневрувати, намагаючись довести те, що не піддається доведенню. Тобто факт розірвання канонічних, організаційних, фінансових зв’язків УПЦ МП з РПЦ. Словом, що церква очолювана митрополитом Онуфрієм вийшла з-під підпорядкування патріарха Кіріла.

Так само маневрувала влада. 1 грудня 2022 року РНБО прийняло ряд рішень, що мали принести Україні "духовну незалежність" – як висловився Володимир Зеленський. Це лише слова, бо й сьогодні УПЦ МП почувається відносно добре, попри скандали, вихід з Києво-Печерської лаври Духовної семінарії та осідку митрополита Онуфрія.

Вершиною цих маневрів стала підготовка урядового законопроєкту № 8371, який шумно назвали "законом про заборону" УПЦ МП. Хоч насправді він настільки беззубий, що його підтримала навіть церква митрополита Онуфрія. І факт цієї "беззубості" розуміє чимраз більша частина суспільства.

Уряд підготував свій законопроєкт у січні ц. р., натомість його винесли в зал для голосування у першому читанні у жовтні, тобто на десять місяців пізніше. Довше чекати не могли, бо терпець увірвався у великої частини народних депутатів і народу. Однак влада знову вирішила похитрувати, бо до першого читання скеровано лише урядовий законопроєкт. Більшість відмовилася від обговорення в сесійній залі законопроєкту "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" (№ 8221).

Спільно з групою народних депутатів з усіх фракцій (окрім тих, які виникли на уламках Опзж) ми зареєстрували цей законопроєкт у листопаді минулого року. Його одноголосно підтримали члени Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також чимало рад усіх рівнів.

Причини відмови монобільшості працювати над законопроєктом №8221 з’ясувала Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції партії Слуга народу і членкиня комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Це політикиня, яка підтримала наш законопроєкт, однак сьогодні про цей факт "забула", бо так веліла партія та ОП.

Згідно зі словами пані Кравчук, у законопроєкті №8221 "майже відсутня певна та чітка юридична процедура". Він, на думку Євгенії, грішить тим, що ми пропонуємо пряму заборону діяльності РПЦ в Україні, що – на її переконання – буде "політичним рішенням".

Таке політичне рішення "точно не пройде через Європейський суд з прав людини, адже відсутня судова процедура". Отже, "винести просто політичне рішення – це завжди буде викликати питання у наших партнерів, чому так, а не через суд і на підставі певних критеріїв".

Скільки тверджень, стільки ж неправди й перекручення фактів.

Законопроєкт №8221 чітко відповідає європейській Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та судовій практиці ЄСПЛ, про це я написав чимало статей. Ці факти широко розкрито у моєму фільмі "Церква без Христа".

Крім цього, у статтях і фільмі я широко представив різницю між нашим та урядовим законопроєктами.

Два повідомлення "Слугам"

Фільм я зняв, щоб зробити доступною для масової аудиторії аргументи на користь рішення про заборону діяльності РПЦ в Україні, відповідність такої заборони інтересам національної безпеки та захисту українського демократичного суспільства перед діями релігійної структури, яка ворожа Україні, свободі, демократії та всім європейським цінностям.

У зв’язку з цим у мене два повідомлення "слугам". І обидва для них погані.

Перше, фільм сприймається добре, його дивляться та обговорюють.

Друге, ми готуємо поправки, якими запропонуємо імплементувати до урядового проєкту основні пропозиції з нашого законопроєкту. Серед них ключові: норму про заборону діяльності РПЦ у нашій державі, потребу врахування інтересів національної безпеки та введення до законодавчого поля Томоса про автокефальність Православної церкви України.

Багато моїх знайомих і невідомих мені особисто людей сказали, що будуть готувати списки депутатів, які проголосують проти заборони діяльності церкви патріарха Кіріла в Україні.

Звучить як погроза, хоча насправді, це констатація факту, бо такі списки наші медіа точно готуватимуть.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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