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Секрети гарного та здорового волосся, які має знати кожна

6 грудня, 2023 середа
17:00
Здоров'я Гарне та здорове волосся

Поради, що допоможуть зберегти зовнішню красу та здоров’я вашого волосся щодня, а також всі особливості догляду в зимовий період - в нашому матеріалі

Сяюче, міцне та доглянуте волосся завжди було символом краси та здоров'я. Бездоганна зачіска не лише підкреслює наш зовнішній вигляд, є частиною нашої індивідуальності. Для збереження ідеального вигляду волосся, ми завжди шукаємо найкращі поради та секрети. Від правильного догляду, до маленьких хитрощів стайлінгу — дізнайтеся про найкращі практики.

Секрети гарного та доглянутого волосся

Здорове та гарне волосся – це мрія кожної жінки. Цього може досягти кожна, головне – знати правила догляду за ним та приділяти достатньо уваги. Крім правильного вибору засобів для догляду за волоссям, які підходять саме вашому типу, є декілька важливих секретів, що допоможуть підтримувати волосся у відмінному стані.

Шовкові речі для сну та догляду

Сон на шовкових наволочках позитивно впливає на ваше волосся та шкіру. Шовк має гладку поверхню, що допомагає зменшити тертя волосся під час сну, а також, може запобігти надмірному сплутуванню. Крім того, шовкові тканини менше вбирають вологу, що допоможе зберегти природний водний баланс волосся і запобігти його сухості. "Шовкові наволочки дозволяють волоссю ковзати по подушці і не вбирати зайву вологу. У порівнянні з бавовняною і синтетичною тканиною шовкові подушки менше дратують шкіру", - повідомляють в статті Уніан з посланням на Daily Mail.

Крім цього, такі наволочки матимуть позивний вплив на шкіру обличчя. Багато косметологів рекомендують використовувати саме такий матеріал для подушки, адже він не вбирає шкірний себум та воду, тому там менше розмножуються бактерії.

Сьогодні багато експертів радять використовувати з шовкових тканин наволочки, тюрбани після миття волосся та навіть гумки.

Фото: Freepik

Регулярна стрижка

Якщо ви думаєте, що підстригаючи волосся один раз на рік, ви зможете отримати гарне та довге волосся, тоді ви дуже помиляєтесь. Регулярна стрижка допомагає утримувати волосся здоровим та попереджає появу посічених кінчиків, які можуть привести до подальшого пошкодження волосся. Особливо цей процес пришвидшується, якщо ви піддаєте пасма тепловому стайлінгу або впливу агресивних хімічних речовин.

До того ж, волосся з гарною та професійною стрижкою виглядає більш здоровим та живим. Оптимально проводити такі доглядові процедури один раз на 2-3 місяці. Проте, індивідуальні потреби волосся можуть відрізнятися, тому покладайтеся на власні відчуття.

Фото: Freepik

Обмеження термічної дії на волосся

Термічні укладки за допомогою фена, стайлера або електрогребінця, можуть негативно вплинути на стан волосся та призвести до пошкоджень. Тепло надмірно висушує волосся, роблячи його сухим та ламким. Також воно може пошкодити захисний шар волосся, що призводить до появи посічених кінчиків та загального погіршення стану волосся.

Сьогодні майже неможливо відмовитися від термічних укладок, тому краще пам’ятати та дотримуватися легких правил під час використанням електричних приладів  для волосся. Завжди наносьте термозахист перед укладкою. Обирайте найбільш дбайливі режими та температури для захисту волосся від пошкоджень, бажано не більше 140°C.

Також, якщо говорити по укладку та створення локонів, ви можете розглянути альтернативні методи, які не вимагають термічного нагріву, наприклад, м’які бігуді.

Фото: Freepik

Правильне харчування

Здоров'я волосся значно залежить від харчування та внутрішнього стану організму. Щоб локони виглядали здоровими та сильними, важливо отримувати в достатній кількості необхідні поживні речовини, такі як: біотин, вітаміни групи A, С, D, Е, а також мінерали, наприклад, цинк та залізо. Їх нестача може призводити до втрати блиску, сухості, ламкості, та навіть випадіння волосся.

Крім того, регулярне вживання багатої на білки їжі, здорових жирів (наприклад, омега-3 жирних кислот), різноманітних фруктів та овочів сприяє загальному здоров'ю волосся. Воно матиме кращу структуру, знизиться ламкість та випадіння, пришвидшиться ріст.

Фото: Freepik

На що варто звернути увагу при догляді за волоссям взимку?

Під час зими волосся піддається неабиякому стресу через холод на вулиці та сухість в приміщеннях від опалення. Такі перепади температур негативно впливають на наші локони. Тому, варто дотримуватися порад, що допоможуть зберегти наше волосся:

  • Достатнє зволоження. Волосся схильне до сухості під час зими. Використовуйте зволожуючі шампуні, кондиціонери та маски, які допоможуть утримувати вологу.
  • Живлення. Регулярно чергуйте зволожуючі маски та кондиціонери з живильними. Також можете спробувати спеціальні олії для волосся, які не лише допоможуть зберегти вологу, а зроблять волосся більш м'яким та сяючим.
  • Захист від холоду. Волосся може пошкодитися через мороз та вітер, тому використовуйте головні убори.
  • Бережне розчісування. В зимовий період волосся може бути більш схильним до сплутування через сухе повітря. Використовуйте м'які гребінці, щоб уникнути пошкоджень під час розчісування.

Загалом, взимку волосся потребує більше захисту від сухого повітря та холоду, тобто від негативних зовнішніх факторів. Тому, навіть в холодний період важливо користуватися термозахистом, який допоможе зробити укладку та зняти статичний ефект.

Крім цього, не забувайте про достатню кількість поживних речовин та вітамінів у раціоні харчування.

Фото: Freepik
 

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