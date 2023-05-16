"Секс - це вимога роботи": ексадвоката Трампа Джуліані звинуватили у сексуальному домаганні
Колишня співробітниця Ноель Данфі ексадвоката Дональда Трампа Руді Джуліані подала на нього до суду за сексуальні домагання, вона вимагає $10 млн.
Про це повідомляє BBC.
Ексспівробітниця компанії Джуліані Ноель Данфі подала позов у цивільній справі на $10 млн. Вона стверджує, що Джуліані примушував її до сексу та робив расистські висловлювання на роботі.
У позові йдеться про те, що Джуліані роздягався, приймав віагру та казав Данфі, що задоволення його сексуальних потреб є вимогою роботи.
Данфі подала позов у штаті Нью-Йорк у понеділок. У ньому йдеться, що Джуліані почав знущатися з неї майже відразу після того, як її найняли. Вона заявила, що він її змусив займатися з ним оральним сексом проти її волі в його квартирі.
У позові стверджується, що Джуліані "часто вимагав, щоб вона працювала оголеною, у бікіні або в коротких шортах з американським прапором на них, які він купив для неї". Згідно з позовом, Данфі зробила записи розмов з Джуліані, які включали сексуальні коментарі та вимоги сексу, а також расистські, сексистські та антисемітські зауваження.
Вона також подала до суду за крадіжку зарплати, стверджуючи, що ексадвокат Трампа відмовився виплатити їй обіцяну зарплату в 1 мільйон доларів.
Прессекретар Джуліані заявив, що він "рішуче й повністю заперечує звинувачення", описуючи заяви як "чисте переслідування та спробу вимагання".
- 9 травня суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл - він має відшкодувати жертві $5 млн.
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