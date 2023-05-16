У позові йдеться про те, що Джуліані роздягався, приймав віагру та казав Данфі, що задоволення його сексуальних потреб є вимогою роботи.

Данфі подала позов у ​​штаті Нью-Йорк у понеділок. У ньому йдеться, що Джуліані почав знущатися з неї майже відразу після того, як її найняли. Вона заявила, що він її змусив займатися з ним оральним сексом проти її волі в його квартирі.