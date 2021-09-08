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Головна Культура "Сексуальне виховання": Netflix показав трейлер третього сезону серіалу з Андерсон і Баттерфілдом

"Сексуальне виховання": Netflix показав трейлер третього сезону серіалу з Андерсон і Баттерфілдом

8 вересня, 2021 середа
09:11
Культура Компанія Netflix показала трейлер третього сезону серіалу "Сексуальне виховання"

Компанія Netflix показала трейлер третього сезону серіалу "Сексуальне виховання" ( "Статеве виховання", Sex Education), який має з’явитися на сервісі 17 вересня

Про це передає Еспресо.TV.

Американська компанія Netflix презентувала офіційний трейлер третього сезону комедійного серіалу "Сексуальне виховання".

Нові серії з'являться на сервісі з 17 вересня 2021 року.

У серіалі глядачів очікуватимуть актори Джилліан Андерсон і Ейси Баттерфілд.

Як відомо, "Сексуальне виховання" розповідає історію про шістнадцятирічного підлітка на ім'я Отіс, який переживає розлучення батьків і живе з мамою, яка працює секс-терапевтом. Проте, одного разу хлопчик разом зі своєю однокласницею Мейв вирішує відкрити в школі підпільні курси сексуального виховання.

 

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