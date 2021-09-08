"Сексуальне виховання": Netflix показав трейлер третього сезону серіалу з Андерсон і Баттерфілдом

Про це передає Еспресо.TV.

Американська компанія Netflix презентувала офіційний трейлер третього сезону комедійного серіалу "Сексуальне виховання".

Нові серії з'являться на сервісі з 17 вересня 2021 року.

У серіалі глядачів очікуватимуть актори Джилліан Андерсон і Ейси Баттерфілд.

Як відомо, "Сексуальне виховання" розповідає історію про шістнадцятирічного підлітка на ім'я Отіс, який переживає розлучення батьків і живе з мамою, яка працює секс-терапевтом. Проте, одного разу хлопчик разом зі своєю однокласницею Мейв вирішує відкрити в школі підпільні курси сексуального виховання.





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