Сенат США скасував для Росії статус "найбільшого сприяння" в торгівлі

Про це повідомляє Reuters.

Більшість членів Сенату підтримали скасування статусу постійних нормальних торгових відносин (PNTR), що стане потужним засобом чинити економічний тиск на Москву і її близького союзника Білорусь.

Відзначимо, що позбавлення статусу "найбільшого сприяння" дозволить США вибірково збільшувати тарифи на імпорт з Росії, вводити квоти, ліміти, заборони на російські товари і послуги.

Після схвалення Сенатом закон надійде до Палати представників, рішення якої очікується пізніше в четвер. Після цього він надійде до Білого дому для підписання президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, вчора, 6 квітня, США ввели нові санкції проти Росії після оприлюднення деталей Бучанської різні. Серед них: заморозка активів Сбєрбанку та Альфа-Банку, заборона на нові інвестиції РФ. Також буде введено нові обмеження проти російських еліт та членів їхніх сімей, включаючи санкції щодо дорослих дітей президента Путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова.

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