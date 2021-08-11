Сенат США ухвалив найдорожчий в історії бюджетний план на "соціалку" та боротьбу з потеплінням: понад $3,5 трлн

Про це розпоідає The New York Times.

Проєкт передбачає розширене фінансування програми Medicaid (держпрограма меддопомоги нужденним, - ред.), надання безкоштовної дошкільної освіти та громадських коледжів. Також в бюджетний план заклали фінансування програм зі зміни клімату.

11 серпня Сенат зробив серйозний крок до запровадження масштабного розширення національної мережі соціального забезпечення, затвердивши проект бюджету в розмірі $3,5 трлн за партійними принципами, який дозволив би демократам фінансувати зміни клімату, охорону здоров'я та освіту, одночасно збільшуючи податки для заможних людей та корпорацій.

Після неочікуваного двопартійного схвалення інфраструктурного пакету в $1 трлн напередодні, 10 серпня, схвалення республіканців дозволяє демократам Сенату створити експансивний пакет, який відповідатиме решті економічної програми президента Байдена на 4 трильйони доларів.

Проєкт, який може запустити найбільше за майже шість десятиліть розширення федеральної системи безпеки, чекає непростий шлях: оскільки демократи прагнуть доопрацювати його та перетворити на закон, який вимагатиме від них голосів прогресивних і помірних крил партій.



