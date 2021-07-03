Сенатор Круз заблокував призначення у держдепі США із вимогою накласти санкції на "Північний потік-2", - NBC
Американський сенатор Тед Круз заблокував кілька важливих призначень у Держдепі США із вимогою до президента країни Джо Байдена запровадити санкції проти "Північного потоку-2"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Про такі дії сенатора-республіканця від штату Техас NBC News стало відомо одразу з чотирьох поінформованих джерел.
Зазначається, що керівні посади в Державному департаменті затверджуються у Сенаті, а Круз використовує своє право відкладати розгляд питань, щоб затягнути призначення. Таким чином, він намагається змусити адміністрацію президента жорсткіше діяти проти проєкту газопроводу.
За даними NBC, Інші сенатори, які виступають проти газопроводу, не підтримали Круза. Голова сенатського Комітету у закордонних справах демократ Роберт Менендез минулого тижня розкритикував тиск Круза і припустив, що дії республіканця можуть бути пов’язані з його президентськими амбіціями.
У 2016 році політик висувався на вибори президента, але посів друге місце на праймеріз Республіканської партії після Дональда Трампа.
- Нагадаємо, 1 липня, Комітет із асигнувань Палати представників Конгресу США ухвалив рішення, покликане заблокувати право президента країни Джо Байдена щодо скасування санкцій проти російського газогону "Північний потік-2".
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