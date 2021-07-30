Сепаратист, що готував підлітків для служби у "ДНР", постане перед судом
СБУ завершила досудове розслідування щодо керівника "військово-патріотичного клубу" "Амазонки" на тимчасово окупованій території Донеччини
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як відомо, за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією. З початку російської агресії клуб "запрацював" на базі колишнього звичайного шкільного гуртка.
Серед підлітків, переважно, були дівчата. Зазначається, що вони:
- проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;
- мали "військові звання";
- зобов’язані були носити військову форму.
"Встановлено, що "курсантів" ідеологічно накачували ідеями від`єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення "незалежною державою", - йдеться у повідомленні СБУ.
Уточнюється, що організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:
- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.76
Купівля 26.76Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе