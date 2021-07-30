Сепаратист, що готував підлітків для служби у "ДНР", постане перед судом

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Як відомо, за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією. З початку російської агресії клуб "запрацював" на базі колишнього звичайного шкільного гуртка.



Серед підлітків, переважно, були дівчата. Зазначається, що вони:

проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;

мали "військові звання";

зобов’язані були носити військову форму.

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Молодих бійців" готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах «ДНР», підконтрольних країні-агресору."Встановлено, що "курсантів" ідеологічно накачували ідеями від`єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення "незалежною державою", - йдеться у повідомленні СБУ.Уточнюється, що організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно очільника терористичної організації, зловмисника оголошено у розшук.