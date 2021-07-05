Сербія і Угорщина добудували газопровід, який дозволить отримувати російський газ в обхід України

Про це пише "Інтерфакс-Україна".



Згідно з повідомленням, сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ завершили будівництво лінійної частини газопроводу-перемички між двома країнами, по якому Угорщина зможе отримувати російський газ через чорноморський газопровід, а не через Україну.



Зазначається, що поставки газу за новим маршрутом почнуться з початку нового газового року 1 жовтня.



В агентстві нагадали, що газопровід "Турецький потік", по якому російський газ йде через Чорне море у Туреччину і далі на південь Європи, запрацював у січні 2020 року. Першими газ по ньому отримали Туреччина, Болгарія, Греція, Македонія та Румунія. З початку 2021 року газ по новому маршруту отримали Себія та Боснія і Герцеговина. Пізніше газ "Турецького потоку" через Сербію має дійти до Угорщини та Австрії.



Зазначається, що наразі реалізується перший етап створення перемички між Сербією і Угорщиною потужністю 6 млрд куб.м на рік. Він передбачає будівництво 15 км лінійної частини.

За інформацією ІФ, розширення перемички до потужності 8,5 млрд куб. м на рік відкладено з жовтня 2022 року на жовтень 2023 року, оскільки угорські газовики й чиновники побоювалися санкцій США.

Держдепартамент США 15 липня 2020 року випустив нове роз'яснення до розділу 232 закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA), який передбачає можливість введення санкцій щодо осіб, які здійснюють інвестиції в російські експортні енергетичні трубопровідні проєкти.

Роз'яснення розширило можливість застосування санкцій до осіб, що здійснюють інвестиції (або надають товари або послуги), безпосередньо і в значній мірі сприяють будівництву газопроводу "Північний потік 2" і другої нитки газопроводу "Турецький потік".

Зазначається також, що у 2020 році Угорщина отримала 8,637 млрд куб. м російського газу.



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