Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк у телемарафоні.

"Максимально зосереджена їхня брехня зараз навколо нашої зони відповідальності - Антонівський міст, удари, знищення Сил оборони України. Це говорить про те, шо у них панує певна паніка і вони намагаються якимось чином мотивувати свій особовий склад і продати дорожче пропагандистські перемоги", - зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни таким чином намагаються тиснути на місцеве населення окупованої, деокупованої території та на Сили оборони України.

"Вони намагаються нав’язати таку думку, що контрнаступ передчасний. Дуже часто у них фігурує, що він не підкріплений відповідною підтримкою партнерів, але ми знаємо точний розклад своїх задуманих дій", - додала очільниця.