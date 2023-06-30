В районі Антонівського мосту ведуться активні бойові дії, - ексзаступник мера Херсона Головня
Керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня розповів, що за останню добу місто Херсон окупанти обстріляли 18 разів, а біля Антонівського мосту продовжуються активні бойові дії
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"За останню добу Херсонська область була обстріляна понад 90 разів. Зокрема, місто Херсон. Місто було обстріляно 18 разів й було випущено понад 100 снарядів. Протягом цілого дня обстріли продовжувались. Є поранені й загиблі", - розповів Головня.
Ексзаступник мера Херсона повідомив, що в районі Антонівського мосту продовжуються активні бойові дії.
"Зараз ведуться активні бойові дії в районі Антонівського мосту. Ситуація стабільно напружена. Військові дії не припиняються. Це ж саме стосується в обстрілів. Фактично бойові дії продовжуються в місті Херсоні та передмісті", - додав він.
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