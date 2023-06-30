Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"За останню добу Херсонська область була обстріляна понад 90 разів. Зокрема, місто Херсон. Місто було обстріляно 18 разів й було випущено понад 100 снарядів. Протягом цілого дня обстріли продовжувались. Є поранені й загиблі", - розповів Головня.



Ексзаступник мера Херсона повідомив, що в районі Антонівського мосту продовжуються активні бойові дії.



"Зараз ведуться активні бойові дії в районі Антонівського мосту. Ситуація стабільно напружена. Військові дії не припиняються. Це ж саме стосується в обстрілів. Фактично бойові дії продовжуються в місті Херсоні та передмісті", - додав він.

Удень 29 червня армія Росії вела вогонь по Херсону - обстріли прийшлися по домівках, закладу медицини та школі, де розмістили пункт незламності. Через обстріл є загиблі та постраждалі.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що зранку 30 червня росіяни обстріляли Херсон та село Михайлівка в області: поранено 72-річну жінку та 70-річного чоловіка

