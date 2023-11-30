Серед поранених дітей є немовля: начальник Покровської МВА розповів про наслідки ворожих ударів по місту

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Покровськ і громада вже вчетверте за листопад зазнали ракетних ударів. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 36 приватних будинків, 2 споруди комунальної власності. Перший ворожий удар відбувся в ніч на 30 листопада о 23:27, другий о 23:35. На жаль, внаслідок ракетного удару по місту є поранені, з них троє дітей. Самому маленькому постраждалому 6 місяців. Кожного разу росіяни гатять по звичайній інфраструктурі міста. Це терористичний акт з боку РФ", - наголосив Добряк.

Начальник Покровської МВА також додав, що ворог б'є по місту ракетами "Іскандер" або С-300.

"Час підльоту цих ракет - 30 сек. Тому спочатку відбувається приліт, а потім спрацьовує повітряна тривога", - зазначив Добряк.

Російські окупанти в ніч на 30 листопада атакували ракетами Новогродівку Донецької області. Відомо про двох загиблих. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Російські терористи у четвер, 30 листопада, атакували з безпілотника місто Берислав та обстріляли Тягинку Херсонської області, внаслідок чого п'ятеро людей зазнали поранень.













