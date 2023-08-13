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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росія втратила за добу в Україні 560 військових, 3 танки і 5 засобів ППО, - Генштаб

13 серпня, 2023 неділя
07:55
Війна з Росією втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 253 850 військових. У російській армії ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4298 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) 
  • артилерійських систем – 5072 (+19)
  • РСЗВ – 713 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 477 (+5) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 313 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)
  • крилаті ракети ‒ 1379 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) 
  • спеціальна техніка  ‒ 760 (+1)

Дані уточнюються.

Серед російських військових суттєво збільшується кількість випадків дезертирства

У зведенні Генерального штабу ЗСУ розповіли, що у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області, військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. 

Зазначається, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців РФ, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а і осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатися у покинутих будівлях.

Ситуація на фронті: відбулось 39 бойових зіткнень. Зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Рожковичі, Кіндратівка, Локня, Угроїди, Попівка  Сумської області та Уди, Стрілеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів даремні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Диліївка, Торецьк Донецької області. 

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники  продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив марні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку завдав артилерійських обстрілів по понад 25 населеним пунктам, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Павлівка, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Михайлівка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росія здійснила 43 обстріли з РСЗВ по Україні, а Сили оборони 10 разів влучили по районах скупчення живої сили ворога

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Натомість авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

  • Російські військові продовжують вести марні наступальні дії на трьох напрямках фронту, однак Сили оборони на ще двох напрямках успішно стримують їхній наступ.
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