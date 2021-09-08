Серед усіх захворілих на COVID-19 діти становлять 8%, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що діти становлять 8% серед усіх захворілих на COVID-19
Про це він сказав під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, передає Укрінформ.
"У МОЗ проведений аналіз структури захворюваності по вікових групах як до початку циркуляції штаму "Дельта", так і після цього. Вікова структура від 0 до 19 років не перевищує 8,2% впродовж усієї пандемії. Тобто, статистично ми не бачимо зростання випадків коронавірусної хвороби серед дітей. Тому з урахуванням того, що у нас вакциновано першою дозою тільки 17% дорослого населення, де найбільш критичний, тяжкий перебіг, де більше летальних випадків, кампанія вакцинації спрямована на доросле населення", - сказав Ляшко.
МОЗ дозволило вакцинацію проти COVID-19 підлітків від 12 років з хронічними захворюваннями, якщо є загроза тяжких ускладнень при захворюванні на коронавірусну хворобу, а також тих, хто виїжджає за кордон на спортивні або учнівські змагання, олімпіади.
"Зараз вакциновано понад 7 тис. дітей", - додав міністр.
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