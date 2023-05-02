Серед військового керівництва РФ триває протистояння за посади в міноборони, - ISW
Опозиційна "фракція" у міноборони Росії, ймовірно, намагається змістити вищих військових чиновників, публічно критикуючи їхні дії
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
Російські блогери поскаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнусбек Євкуров кілька місяців тому побував на Херсонському напрямку та не виконав своєї обіцянки виділити окупантам від 140 до 150 катерів для захисту островів у дельті Дніпра.
Нестача плавзасобів спонукала "голову" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо в середині квітня почати реквізувати цивільні катери для використання у військових цілях.
Критика блогерів на адресу Євкурова пішла за звільненням 27 квітня заступника міністра оборони Росії на тилу генерал-полковника Михайла Мізінцева. Повідомлялося, що Мізинця було звільнено після того, як командувач Повітряно-десантних військ РФ і пов'язаний з ПВК Вагнера генерал-полковник Михайло Теплинський проінспектував війська Північного флоту, виявивши серйозні проблеми з постачанням.
Теплинський, як повідомляється, прийняв на себе командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення для звільнення чиновників міноборони Росії, мотивуючи це тим, що вони не спроможні належним чином постачати війська.
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