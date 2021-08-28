Середмістя Харкова перекриють на три дні

Як повідомили в міському Департаменті інфраструктури, це пов'язано з підготовкою заходів до Дня знань, інформує Еспресо.TV.



Так, з 7:00 30 серпня до 20:00 1 вересня рух буде заборонений на пл. Свободи, на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера. На цей період рух транспорту буде організований по вул. Трінклера і пр. Незалежності.



З 16:00 до 19:30 30 серпня і з 16:00 до 20:00 1 вересня буде заборонений рух транспорту на вул. Сумській, на ділянці від вул. Жінок- Мироносиць до пр. Незалежності. У зв'язку з цим, маршрути деяких автобусів зміняться наступним чином:



№20е: змінить кінцеву зупинку і висаджуватиме пасажирів на зупинці "Ст. м. "Держпром";



№119е: - пров. Короленка - пров. Вірменський (у зворотному напрямку: вул. Кооперативна - пров. Плетнівський) - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Клочківська - Клочківський узвіз - пр. Незалежності - пр. Науки і далі за маршрутом;

№202е: - пл. Благовіщенська - вул. Клочківська - Клочківській узвіз - пр. Незалежності - вул. Сумська - Білгородське шосе і далі за маршрутом.



Крім того, з 16:00 до 19:30 30 серпня і з 16:00 до 20:00 1 вересня заборонений рух тролейбусів по вул. Сумській, на ділянці від пр. Незалежності до пл. Конституції. У зв'язку з цим, маршрути тролейбусів зміняться таким чином:



№17: - розворотне коло "Вул. Рудика" - Білгородське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - розворот на автономному ході через перехрестя пр. Незалежності/пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська - Білгородське шосе - вул. Чкалова - розворотне коло "Вул. Рудика";

№50: - розворотне коло "П'ятихатки" - Білгородське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - розворот на автономному ході через перехрестя пр. Незалежності/пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська - Білгородське шосе - розворотне коло "П'ятихатки".





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