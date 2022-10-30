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Аналітика

ЗСУ планують оточити та ізолювати Херсон. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
30 жовтня, 2022 неділя
21:57
Статті Сергій Згурець

На Херсонщині зараз знаходиться понад 40 тис. російських військовослужбовців. Тому Збройні сили України будуть намагатись оточити та ізолювати російські війська в Херсоні

Росія не має успіху на жодній ділянці фронту

Україна отримує стратегічну та оперативну ініціативу по всій лінії фронту. Зараз для Збройних Сил України є ключові завдання - звільнити окуповані території, не допустити захоплення нових територій, забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури засобами ППО та ПРО і продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій. Саме про це і говорив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Під час цієї бесіди Валерій Залужний сказав: "Попри абсолютну вогневу перевагу противника та збільшення кількості військ шляхом мобілізованих, росіяни не мають успіху по всій лінії фронту".


Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

ГУР МО України робить прогнози щодо війни з найменшою кількістю похибок

Нові деталі стану справ на фронті та звільнення від ворога окупованих територій вніс керівник ГУР МО України Кирило Буданов в інтервʼю відомому американському виданню The Warzone. Власне, прогнозувати хід війни дуже ризикована справа. Оскільки на хід війни можуть впливати дуже багато факторів. З іншого боку, вважається, що керівництво ГУР робить прогнози щодо війни з найменшою кількістю похибок. Отже, проаналізуймо, що сказав Буданов.

ЗСУ будуть прагнути оточити та ізолювати Херсон

Звільнення Херсона. На думку керівника ГУР МО України, операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона буде тривати до кінця листопада. За його словами, сьогодні в Херсоні перебувають найбільш боєздатні та підготовлені російські підрозділи. Також Кирило Буданов назвав кількість військ, які готуються обороняти Херсон. Зокрема, на правому та лівому березі Дніпра знаходиться понад 40 тис. російських військовослужбовців. Хочу нагадати, що загальна чисельність російських військ на території України складає понад 170 тис. військовослужбовців. Кирило Буданов наголосив, що ЗСУ будуть прагнути оточити та ізолювати Херсон.

Росіяни готуються підірвати греблю Каховської ГЕС

Росіяни можуть підірвати греблю Каховської ГЕС в тому випадку, якщо ЗСУ зможуть звільнити Херсон. За оцінками ГУР МО України, якщо росіяни наважаться на таке рішення, то вони підірвуть дорогу, яка проходить через греблю, для того, щоб унеможливити проїзд наших військових транспортних засобів.

Загроза повторного наступу з території Білорусі

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що в Білорусі зараз знаходиться понад 4300 російських військовослужбовців. Понад 80% з них - мобілізовані. Буданов наголосив, що російське угруповання військ на території Білорусі дуже обмежене в тяжкому озброєнні. Тож на нинішньому етапі війни загрози повторного наступу з території Білорусі немає.

Чорноморський флот РФ в Криму в небезпеці

Росіяни, які вважали, що зробили Крим своєрідною військовою фортецею, віднедавна почали почувати себе в небезпеці. 9 серпня в Криму невідомими ракетами було знищено військовий аеродром Саки. 29 жовтня безпілотні надводні дрони-камікадзе здійснили атаку на фрегат "Адмірал Макаров" поблизу Севастополя. Про пошкодження російських кораблів Чорноморського флоту РФ поки немає інформації. Проте російські військові не визнають пошкодження фрегата подібно до того, як вони заперечували знищення крейсера "Москва". У американському Інституті вивчення війни наголосили, що якби Київ і віддав наказ атакувати російські кораблі біля Севастополя, то це було б доволі стриманою реакцією на ті ракетні удари, які Росія здійснювала по території України.


Надводний дрон-камікадзе невідомого походження, який наприкінці вересня знайшли росіяни на одному із пляжів Севастополя
 



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