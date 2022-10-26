На Каховській ГЕС немає стільки вибухівки, аби підірвати станцію, - українська розвідка

Про це інформує Укрінформ з посиланням на представника пресслужби Головного розвідувального управління МОУ Андрія Юсова.

"Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації", - заявив Юсов.

Він також зазначив, що наразі немає підстав вважати, що РФ здійснить підрив Каховської ГЕС.

"Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні ... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - вважає Юсов.

Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, представник розвідки зазначив, що "Путін буде брязкати нею максимально гучно, щоб його почули, на нього звернули увагу".

"Але якщо уявити собі, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то це, власне, останній козир, який він використає. Питання - що далі", - заявив Юсов, додавши, що це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець Росії.

Нагадаємо, РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb