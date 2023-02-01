Сергій Звягінцев став т. в.о. голови Держмитслужби

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної митної служби України на Звягінцева Сергія Борисовича", – написав він.

Раніше Сергій Звягінцев був заступником голови Держмитслужби.

Тарас Мельничук також повідомив про інші кадрові рішення уряду. Зокрема підтвердив звільнення першого заступника голови Держмитслужби Олександра Щуцького. А також поінформував про відсторонення від виконання повноважень за посадою та порушення дисциплінарного провадження стосовно заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкасського.

Як зазначено на сайті ДМСУ, Сергій Звягінцев має три вищі освіти у сферах економіки, права, зокрема здобув кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

З 2001-го до 2015 року працював у Мінекономіки України. З 2001 по 2003 рік – провідним спеціалістом, із 2003 р. – на керівних посадах начальника відділу організаційного забезпечення розвитку зовнішньоекономічної політики, начальника відділу з питань розвитку ринку послуг у зовнішній торгівлі, директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі та ін.

Має досвід роботи у сфері підприємницької діяльності.

З квітня 2017 по січень 2020 обіймав посаду директора Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

З січня 2020 р. очолював департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. З лютого 2020 року виконував обов’язки голови цього відомства, а з липня 2020 року обіймав посаду голови.

Загальний стаж роботи – понад 17 років.

Сьогодні, 1 лютого, Кабмін звільнив керівництво Державної митниці

Раніше голова фракції партії "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що усе керівництво Державної митної служби буде звільнено.

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