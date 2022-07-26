Серйозні наміри США: Сполучені Штати виділять $100 млн на навчання українських пілотів
В ухваленому Палатою представників законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені 100 млн доларів на навчання українських пілотів, що свідчить про серйозність намірів США
Про це повідомив під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Був ухвалений законопроєкт американським урядом про виділення 100 млн доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить це говорить про серйозність намірів США. І про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку", - сказав речник.
Окрім цього, він зауважив, що зараз кількість літаків, яка буде передана, не оприлюднюється.
"Йдуть постійні переговори, поки що рішення остаточного ми не маємо", - прокоментував він.
- Станом на 21 липня, Марк Міллі повідомив, що рішення про навчання українських пілотів ще немає, але його вивчають.
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