Серйозні наміри США: Сполучені Штати виділять $100 млн на навчання українських пілотів

Про це повідомив під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Був ухвалений законопроєкт американським урядом про виділення 100 млн доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, значить це говорить про серйозність намірів США. І про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку", - сказав речник.

Окрім цього, він зауважив, що зараз кількість літаків, яка буде передана, не оприлюднюється.

"Йдуть постійні переговори, поки що рішення остаточного ми не маємо", - прокоментував він.

Станом на 21 липня, Марк Міллі повідомив, що рішення про навчання українських пілотів ще немає, але його вивчають.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb