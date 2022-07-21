Рішення про навчання українських пілотів ще немає, але питання вивчаємо, - Марк Міллі

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України 20 липня.

"Ми розглядаємо всі опції, щоб подати міністру та президенту. Рішень щодо цього поки немає. Але вивчаємо широке розмаїття опцій, щоб додати навчання пілотів", - сказав Міллі.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США вважає, що війна в Україні триватиме довго.

Раніше повідомлялося, що генерал Міллі заявив, що Україна ще не втратила Донбас.

Глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував слова Лаврова про "зміну географії" війни.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 липня Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb