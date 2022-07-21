Рішення про навчання українських пілотів ще немає, але питання вивчаємо, - Марк Міллі
Рішення про навчання українських пілотів у США та їхніх союзників поки що немає, але це питання вивчається
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України 20 липня.
"Ми розглядаємо всі опції, щоб подати міністру та президенту. Рішень щодо цього поки немає. Але вивчаємо широке розмаїття опцій, щоб додати навчання пілотів", - сказав Міллі.
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