Сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в прагненні отримати ядерну зброю
Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Йо Чжон звинуватила Україну в бажанні отримати ядерну зброю
Про це інформує Sky News.
Крім бажання отримати ядерну зброю, Кім Йо Чжон звинуватила Україну в її розробці. Вона, зокрема, згадала зареєстровану в Україні петицію до президента України Володимира Зеленського, яка закликає до розміщення ядерної зброї США на території України. Петиція набрала лише 611 підписів. На думку Кім Йо Чжон, вона є політичною змовою Офісу президента України.
Жодних доказів сестра Кім Чен Ина не надала. Її твердження, імовірно, ґрунтується на виключно публічній петиції, яка розміщена на сайті Офісу президента України. Українська влада поки не прокоментувала петицію.
Видання зазначає, що петицію подали після того, як президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Росія планує розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю.
- 28 березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав наростити темпи виробництва збройового ядерного матеріалу, щоб збільшити арсенал країни.
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