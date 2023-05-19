"Севілья" здолала "Ювентус" і вийшла у фінал Ліги Європи
У повторному півфінальному матчі Ліги Європи іспанська "Севілья" переграла туринський "Ювентус"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, що проходив в Іспанії, закінчився перемогою "Севільї" з рахунком 2:1.
Основний час повторного півфіналу закінчився ідентично з першим поєдинком (1:1), тому переможця визначали в овертаймі.
Переможний м'яч на 95-й хвилині забив Ерік Ламела, а на 115-й хвилині Акунья отримав червону картку і залишив іспанців у меншості. Але "Севілья" зуміла втримати перевагу.
Фінал Ліги Європи пройде 31 травня. "Севілья" зіграє проти "Роми".
Ліга Європи
Півфінал. Повторні зустрічі
18 травня
"Севілья" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія) 2:1
Голи: Сусо, 71, Ламела, 95 - Влахович, 65
Перший матч - 1:1
- 18 травня у півфіналі Ліги Європи італійська "Рома" виявилась кращою за леверкузенський "Байєр".
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