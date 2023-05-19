"Севілья" здолала "Ювентус" і вийшла у фінал Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, що проходив в Іспанії, закінчився перемогою "Севільї" з рахунком 2:1.

Основний час повторного півфіналу закінчився ідентично з першим поєдинком (1:1), тому переможця визначали в овертаймі.

Переможний м'яч на 95-й хвилині забив Ерік Ламела, а на 115-й хвилині Акунья отримав червону картку і залишив іспанців у меншості. Але "Севілья" зуміла втримати перевагу.

Фінал Ліги Європи пройде 31 травня. "Севілья" зіграє проти "Роми".

Ліга Європи

Півфінал. Повторні зустрічі

18 травня

"Севілья" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія) 2:1

Голи: Сусо, 71, Ламела, 95 - Влахович, 65

Перший матч - 1:1